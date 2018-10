"Como morrem as democracias", o livro de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt em destaque no PBX (parceria Radar/Expresso) de Outubro, onde uma das perguntas também será: como morrem os casamentos? Isto depois de termos visto a nova série "Wanderlust", produção da BBC One e do Netflix, com a poderosa Toni Collette. E no sortido musical de Outubro, Joana Espadinha, Damien Jurado e Nick Cave em São Paulo a dizer #EleNao