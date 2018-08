Happy End, o filme de Michael Haneke que levou o Pedro Mexia e a Inês Meneses ao cinema, em Agosto. Relembra-se a obra de Naipaul e anuncia-se o regresso de Cat Power e Anna Calvi. E os Cowboy Junkies que 30 anos depois do disco The Trinity Session continuam no activo... O PBX (parceria RADAR/EXPRESSO) faz as suas ligações em qualquer mês