Palavra de Autor #14: “Salazar injetava-se com frequência” com um opiáceo “primo” da heroína

“A Queda de Salazar – O Princípio do Fim da Ditadura” começa no momento em que se inicia o declínio físico e político de Salazar. Ou seja, a queda da cadeira no Forte de Santo António da Barra, no Estoril, no verão de 1968, à qual se segue um AVC.

A partir desse acontecimento Salazar dá lugar a Marcello Caetano no governo do país. Morre dois anos depois, acreditando talvez que ainda é ele o Presidente do Conselho. Uma encenação que se mantém até ao fim, e para a qual todos contribuem – nomeadamente o Presidente da República Américo Thomaz, que nunca o informou da exoneração e a governanta do ditador, D. Maria – por receio de que a verdade pudesse precipitar a morte de Salazar.

Este episódio de Palavra de Autor tem como convidados três jornalistas, José Pedro Castanheira, António Caeiro e Natal Vaz, autores da investigação que conduziu ao livro.

Tantos anos depois, cinquenta, ainda há surpresas a descobrir: como a visita de Marcello Caetano logo após a cirurgia de Salazar ao hematoma que a queda provocou; ou a ata que o nomeia o novo Presidente do Conselho.

José Pedro Castanheira é jornalista desde 1974, trabalhou em "A Luta", "O Jornal" e o Expresso. António Caeiro iniciou-se como jornalista em 1975 e trabalhou na Lusa até 2015. Natal Vaz entrou para uma redação em 1972, e trabalhou na Lusa.