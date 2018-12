Palavra de Autor #12 Sandro William Junqueira: “ Não acredito que a felicidade produza grande literatura”

“As Palavras que Fugiram do Dicionário” (Caminho,2018), de Sandro William Junqueira, é um livro que nasceu há muitos anos, quando o filho do escritor, Guilherme, hoje com 17 anos, não conseguindo dizer olheiras, começou a dizer “orelheiras”.

Seguiu-se “Cansura”, uma canseira que dura; e depois “Pomba-relógio”. Aos poucos, Sandro William Junqueira inventou muitas outras palavras, inspirado, em parte, no olhar que encontrou na poesia do brasileiro Manoel de Barros: “Ele fechava-se num pequeno quarto todos os dias de manhã a que chamava o lugar de ser inútil e ficava à espera que as palavras chegassem. Os poemas que fazia eram inutensílios.”

“As Palavras que Fugiram do Dicionário” é um livro que facilmente pode ser partilhado entre adultos e crianças. “Quis com este livro que cada palavra fosse um momento para aumentar o mundo e os horizontes.” As palavras que Sandro William Junqueira inventa comunicam umas com as outras e criam várias possibilidades narrativas, tal como as ilustrações de Richard Câmara que as acompanham.

Sandro William Junqueira nasceu na Rodésia em 1974. Chegou a Portugal dois anos depois, e viveu em diversos lugares. É autor de vários livros: "Quando as Girafas Baixam o Pescoço", "No Céu não há Limões", "Um Piano para Cavalos Altos","O Caderno do Algoz" e "A Grande Viagem do Pequeno Mi".