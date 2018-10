Palavra de Autor #8 Miguel Sousa Tavares: “Vivemos um momento trágico”

“Cebola Crua com Sal e Broa – Da Infância para o Mundo” (Clube do Autor, 2018) é um livro escrito com urgência. Uma biografia abreviada e antecipada. Um rememorar rápido sobre a construção da identidade do seu autor, o jornalista, comentador político, colunista do Expresso, viajante e escritor, mas também um olhar crítico sobre a realidade exterior. “Olhar” foi aliás uma palavra que chegou a ser pensada para título, como explica Miguel Sousa Tavares, neste episódio de Palavra de Autor.

No livro, como nesta conversa, Miguel Sousa Tavares viaja da primeira memória, de um período da infância marcado pela ausência da família, e dos pais, Francisco Sousa Tavares e Sophia de Mello Breyner e Andresen, à adolescência nos Jesuítas, onde aprendeu o valor da liberdade. Do 25 de Abril, dia pelo qual esperou toda a vida, à atualidade de um país acossado pelo eucalipto e pela tragédia dos fogos. Do malefício das redes sociais, onde estão a acontecer “verdadeiros pogroms”, à necessidade do jornalismo, ao qual voltou agora como editor do Jornal da Noite de segunda-feira, na TVI. Do Brasil, país pelo qual se apaixonou, e no qual “se está a votar com o medo e com o ódio”, ao Algarve, onde vai à pesca da lula com o seu amigo Zé Afonso num barco a remos, e ao Alentejo, onde ainda encontra espaço, tempo e silêncio, as três coisas que mais valoriza.

E silêncio também foi coisa que, por vezes, faltou nesta conversa, nem que seja porque o podcast foi gravado em Lisboa, cidade onde as obras não parecem ter fim à vista.