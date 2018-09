Palavra de Autor #5 Zeferino Coelho: “Saramago chorou a escrever este livro”

“Ensaio sobre a Cegueira” é um livro indignado, nas palavras de José Saramago. Um romance duro, feito de violências roubadas à realidade, onde a esperança está numa mulher. Zeferino Coelho, editor de José Saramago desde 1979 até à morte do escritor, escolheu-o, por o considerar o melhor dos muitos que o escritor escreveu: “É um romance sinfónico. Tem uma orquestra lá no fundo muito poderosa e uns solistas. Nem a orquestra os esmaga, nem os solistas são dissonantes. Os grandes livros conseguem este equilíbrio.”

Foi também a propósito deste livro, como conta o editor, que Saramago disse que no ecrã do computador, onde passou a escrever, não é possível cair a lágrima, como caía na página dactilografada ou escrita à mão: “Saramago chorou muito a escrever este livro." Foi "uma coisa pesada", ainda que a vida do escritor fosse naquela época feliz. Saramago escreveu este livro já nas Canárias, para onde se tinha mudado no início dos anos 90. Sempre que regressava a Lisboa, não dispensava um bom bacalhau, mais precisamente no Mattos, como conta em pormenor Zeferino Coelho.

No quinto episódio de Palavra de Autor ouça leituras de excertos de “Ensaio sobre a Cegueira” e também de “Ensaio Sobre a Lucidez” , e uma conversa entre a jornalista Cristina Margato e Zeferino Coelho. O livro usado pela jornalista no início do programa é uma edição da Editorial Caminho, a 4ª, com data de impressão de 1999, e 310 páginas.

Palavra de Autor, o podcast do Expresso sobre livros, é publicado à quarta-feira, de quinze em quinze dias. Um convidado do mundo das letras, escritor, poeta, ensaísta ou tradutor é chamado a palco para ler e falar de um livro.

