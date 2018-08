Palavra de Autor #4. Ana Cristina Leonardo: “O sofrimento e a alegria aproximam-nos, tornam-nos igualitários”

Ana Cristina Leonardo, crítica literária, tradutora e escritora, estreia-se no romance com “O Centro do Mundo”. Um livro sobre um russo que um dia chega a Olhão a caminho de Marrocos, e acaba por morrer num Gulag, na Sibéria, ou sobre a cidade algarvia quando ainda era uma potência conserveira ou sobre uma Europa varrida pelas guerras, e pelo horror, nomeadamente o da II Guerra Mundial… Siga as ‘bifurcações’ deste romance e do pensamento da sua autora em Palavra de Autor - podcast onde lerá excertos de “O Centro do Mundo” e estará à conversa com Cristina Margato. Procure e subscreva o podcast sobre livros do Expresso no SoundCloud, iTunes e através das aplicações para podcast

“O Centro do Mundo” é o primeiro romance de Ana Cristina Leonardo, crítica literária, tradutora, escritora. Quem a lê, aos sábados no Expresso, na Revista E, onde assina uma crónica chamada “Isto anda tudo ligado”, sabe que a ironia lhe é irresistível, que pratica o hipertexto por vício, e que o seu jeito, ainda que erudito, é irónico. Escreve com frequência sobre judeus, o Holocausto, filosofia e literatura. Não se leva muito a sério, e é possível que também não leve os outros. Coisas que também se descobrem lendo este seu primeiro romance – um livro sobre Olhão, a sua terra de nascimento, e sobre um russo, Boris Skossyreff. Até agora, Ana Cristina Leonardo tinha publicado apenas dois livros. Um para crianças: “Joaninha, a Menina que não queria ser gente”, e “Diário do Farol, A Ilha, A Cadela e Eu”, com fotografias de Maria Leonardo, uma das suas três filhas. Assinar o Palavra de Autor no iTunes: https://apple.co/2NUBVYP

