Palavra de Autor #3 Lídia Jorge: "Ninguém quer assumir a responsabilidade. Os políticos não querem dizer que cometeram uma falta global"

“Estuário”, o último romance de Lídia Jorge, é a história de um homem, Edmundo Galiano, que depois de ter feito trabalho humanitário nas zonas mais desfavorecidas do mundo, regressa a casa, em Lisboa. Está diminuído fisicamente, quer escrever um livro, e enfrenta uma grave crise dentro da sua própria família. Todos em seu redor, e à sua maneira, lutam para sobreviver à hecatombe que a evolução económica do mundo obriga a sua família a enfrentar.

"Estuário" surge quatro anos depois de "Os Memoráveis", uma obra de ficção literária sobre o 25 de Abril de 1974, e também é um livro sobre as alterações climáticas, o rumo sem rumo que o mundo leva, a literatura, como poder fátuo, ainda que a literatura possa influenciar o mundo: "A literatura é a acender um fósforo na escuridão da contemporaneidade".

No terceiro episódio de Palavra de Autor ouça leituras de excertos da obra de "Estuário", e uma conversa entre a jornalista Cristina Margato e Lídia Jorge.

