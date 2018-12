Comissão Política #60: Coletes amarelos lá, agitação q.b. cá

Nesta reunião da Comissão Política falamos do surto de greves e do crescendo de agitação social que vai marcando o dia a dia do país. E se este clima de reivindicação for, afinal, favorável ao Governo de António Costa?

O ambiente está longe da crispação que se vive noutros países, e o sistema partidário português vai resistindo melhor do que quase todos os outros. Até quando? As eleições de 2019, sob o signo do medo, darão uma resposta.

Apesar de tudo, olhando para o que se passa à volta de Portugal, o chefe do Governo tem razões para sorrir: em França, Emmanuel Macron caiu em desgraça, no Reino unido, Theresa May travou a fundo antes de sofrer uma derrota colossal, em Espanha, a extrema-direita fez uma prova de força, na Alemanha, Angela Merkel sai de cena.

Este episódio conta com a análise de Ricardo Costa, Daniel Ribeiro e Pedro Cordeiro. A moderação é de Filipe Santos Costa, a edição multimédia é de Joana Beleza e a ilustração é de Tiago Pereira Santos.

