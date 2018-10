Comissão Política #54: O lado negro do Orçamento e os apagões de Tancos

Em semana de aprovação do OE na generalidade, falamos do lado negro da proposta orçamental - as expetativas não cumpridas e as boas notícias que, afinal, talvez não sejam assim tão boas.

Também voltamos a Tancos - agora, com a certeza de que Azeredo Lopes conhecia mesmo o memorando que dizia desconhecer sobre a encenação que rodeou o "achamento" das armas. O ex-ministro sabia mesmo do memorando entregue pelo ex-diretor e pelo ex-porta-voz da PJ Militar mas... alega agora que não percebeu o que lá estava escrito. Como diz a velha máxima política: fumou, mas não inalou.

Na terceira parte, discutimos a posição editorial assumida no sábado passado pelo Expresso sobre as eleições no Brasil, contra Jair Bolsonaro.

Esta reunião da Comissão Política conta com comentários de Ângela Silva, Rosa Pedroso Lima e Pedro Santos Guerreiro.

Condução de Filipe Santos Costa, ilustração de Tiago Pereira Santos e edição multimedia de André de Atayde.