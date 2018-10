Comissão Política #52: Eleitoralismo de rigor, a última invenção de Costa

Orçamento do Estado, remodelação do Governo e o (ainda) caso de Tancos são os três temas em análise nesta reunião da Comissão Política. No final, há uma bonita música dedicada aos ministros que o vento do fim de semana levou.

Comentários de Ângela Silva, Vítor Matos e Pedro Santos Guerreiro. A conversa é conduzida por Filipe Santos Costa, a edição multimédia é de Joana Beleza e a ilustração é de Tiago Pereira Santos.

