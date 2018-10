André Tecedeiro: “Continuo a ser mãe para o meu filho mesmo depois de me assumir como homem trans. Na gramática dele mãe é... masculino”

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

E, no final deste episódio, na rubrica "Toda a Gente Tem Uma História", podem ainda escutar o testemunho da companheira de André, Laura Falésia, que aqui nos conta a sua versão da história de amor que juntou este casal. A Laura é de São Miguel, nos Açores, licenciada em Filosofia e desenvolve atualmente o projeto Duplo Espaço, para o qual visita, fotografa e escreve sobre ateliers de artistas plásticos. Além disso, é doutoranda em Filosofia da Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa.



Este é um convite que lançamos semanalmente aos ouvintes para que nos contem também as suas experiências e relatos, maiores do que a vida, ou tão simples como ela pode ser.



Podem ainda gravar um áudio comentando os episódios que mais gostaram e as vossas razões. Contamos consigo?



abelezadaspequenascoisas@impresa.pt



