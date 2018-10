Capicua: “Marcelo previne a aparição dos messias populistas que canalizam a atenção e descontentamento das pessoas, como Bolsonaro e Trump”

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Nesta conversa feita em sua casa, Capicua afirma que tem um pacto com a felicidade: “É importante a capacidade de transformar merda em ouro. Se a situação estiver péssima quero perceber o que posso mudar. A vida é difícil, injusta, curta, mas há que celebrá-la”. E fala ainda do seu complexo de Peter Pan que a fez adiar até agora ter "a barriga como um aquário", das razões do seu ativismo, dos perigos que a afligem no país e no mundo e até nos confessa uma certa "música pirosa" que usa para limpar a casa.

E, no final deste episódio, na rubrica "Toda a Gente Tem Uma História", podem ainda escutar o testemunho da Maria Gomes, formada em engenharia biológica, que já foi investigadora, trabalhou no aeroporto de Lisboa, mas a vida levou-a a ser motorista da Uber. E aqui nos conta numa mensagem audio gravada ao volante da sua viatura, como descobriu uma vocação e o prazer de andar na estrada e ser testemunha e confidente de tanta gente.

Este é um convite que lançamos semanalmente aos ouvintes para que nos contem também as suas experiências e relatos, maiores do que a vida, ou tão simples como ela pode ser.

