Joana Marques: “Não me apetece fazer piadas brejeiras ou com crianças que morrem de cancro. Nada contra, mas não me fazem rir”

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Assinar no Soundcloud: http://bit.ly/2nMRpRL

Se usar Android, basta pesquisar A Beleza das Pequenas Coisas na sua aplicação.

Aviso à navegação deste podcast: Aguentem até ao final deste episódio, para poderem escutar um fortíssimo testemunho de Sílvia Baptista na rubrica "Toda a Gente Tem Uma História", que aqui partilha um momento particularmente chocante de assédio e agressão de que foi vítima e conta como esta situação a acompanha desde muito nova. A Sílvia foi convidada deste podcast há quase dois anos, quando estava prestes a publicar o livro "Em Minha Casa Ou Na Tua?", para acabar de vez com as mentiras sobre as relações amorosas. É licenciada em Comunicação Social e Cultural, trabalha em edição de livros, tem uma pós-graduação em Sexologia e está a fazer uma especialização em psicoterapia psicanalítica. A história que nos conta traduz o machismo, a misoginia e a selvajaria de tantos pequenos Bolsonaros que andam por aí. A linguagem usada pela Sílvia pode ser considerada obscena por alguns. Mas, na verdade, obsceno foi o que lhe fizeram.

Este é um convite que lançamos semanalmente aos ouvintes para que nos contem também as suas experiências e relatos, maiores do que a vida, ou tão simples como ela pode ser.

Podem ainda gravar um áudio comentando os episódios que mais gostaram e as vossas razões. Contamos consigo?

Enviem-nos os vossos textos e áudios, comentários e sugestões, para: abelezadaspequenascoisas@impresa.pt

Até para a semana, e boas conversas!