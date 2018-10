Miguel Gonçalves Mendes: “O mundo é um desastre. Trump, Bolsonaro. Se queremos amar e mudar o que nos rodeia temos de fazer algo”

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Uma voragem de histórias fascinantes, e outras tantas ideias, projetos e sonhos maiores do que a vida, regadas a vinho branco e muitos cigarros à mistura, é o que tem para ouvir neste episódio intenso e animado.

É que há no realizador Miguel Gonçalves Mendes uma urgência em viver e em fazer e, acima de tudo, uma arte especial em falar do que importa com quem importa, surpreendendo sempre na forma criativa, elegante e eloquente como o faz.

Na verdade, parece haver um antes e depois de Miguel no universo dos documentários. Aliás Mário Cesariny, um dos mais extraordinários poetas e artistas que tivemos, chegou a dizer um dia sobre Miguel depois de protagonizar o seu "Autografia": "Foi para mim uma surpresa inesperada existir um jovem como o Miguel. Conheci o Miguel, fiquei Miguelista."

Depois de "Autografia", "José e Pilar" ou o "Labirinto da Saudade" (entre tantos outros) o projeto que ocupa a cabeça de Miguel há quatro anos, com estreia marcada para 2019, chama-se "O Sentido da Vida" (nome tomado aos Monty Python) e é seguramente o filme da sua vida.

E que o levou a dar a volta ao mundo na companhia do jovem brasileiro Giovane Brisotto, um engenheiro cartógrafo portador de uma doença degenerativa e mortal que aceitou juntar-se a Miguel como última jornada, para seguir a rota que os portugueses fizeram na época em que espalharam a "doença dos pezinhos" - a maleita de que padecia.

Nesta obra tão incrível como megalómana, Miguel reflete sobre a existência humana, as suas contradições e o sentido de tudo isto. E juntou-lhe mais sete personagens dos vários cantos do planeta, como o astronauta Andreas Mogensen, a figurinista japonesa vencedora de um Óscar, Emi Wada, a ex-Presidente do Brasil Dilma ou o escritor Valter Hugo Mãe. Um filme que nos desarruma e interpela. Até porque, como nos chega a dizer: "A realidade é sempre mais inverosímel do que a ficção. A História ensina-nos isso. São irreais as coisas que estão a acontecer neste planeta".

Ainda neste episódio, como já é hábito, pode conhecer perto do final mais um testemunho da rubrica "Toda a Gente Tem Uma História". Desta vez quem nos conta é a Patrícia Paixão, de 42 anos, empresária, proprietária de uma lavandaria self-service e de um Airbnb, vencedora do prémio Revelação Gazeta, em 2000, e que a dado momento da sua vida se mudou para Nova Iorque. Uma época em que serviu "os melhores croissants franceses da cidade na patisserie Ceci-Celá e deliciosas doses de Bacalhau à Braz no restaurante Pão". As histórias que nos conta recordam esse tempo, algures entre 2004 e 2009, às quais deu o nome de "Amor e Pistolas".

E deixa o aviso: "Embora os nomes não pertençam às personagens, excepto o da minha cadela, e seja importante que o ouvinte retenha este aviso: a verdade só existe nas vossas cabeças porque a sua validade expira quando o narrador chega ao fim. Depois, é só isso: uma história..."

