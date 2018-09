Nuno Lopes: “Há atores do Instagram, que trabalham para serem famosos mas não são artistas. Prefiro trabalhar com os outros”

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Nesta conversa o ator Nuno Lopes fala das cicatrizes emocionais que implicam representar tantas personagens com personalidades e vidas distintas da sua e de como a música o liberta: “Ser ator desgasta-me muito emocionalmente. Se não tivesse o escape de ser DJ seria difícil continuar a ser ator..."

E ainda nos conta como nunca se deslumbrou com a fama ou com as perspectivas de vir a ser um ator internacional. “Gosto mais de representar na minha língua. Recordo que pelo facto de ter sido uma 'shooting star' em Berlim por causa do filme 'Alice' [de Marco Martins] na altura houve uma diretora de casting que falou de mim ao canal [americano] ABC. E eles disseram-me que tinham trabalho para mim, mas que seria sempre o estrangeiro, o jardineiro mexicano de séries como 'Donas de Casa Desesperadas'. E eu não estava interessado em ser isso.” E as revelações de Nuno não ficaram por aqui. É ouvir.

Ainda neste episódio, como já é hábito, pode conhecer perto do final mais um testemunho da rubrica "Toda a Gente Tem Uma História". Desta vez quem nos conta é o Bruno — um rapaz de Lisboa, como ele prefere apresentar-se. Aqui conta-nos a história de um espelho e de como esse espelho refletiu as suas dores emocionais e como, às tantas, o fez sentir-se mais inteiro.

E desta vez vão poder escutar uma das melhores vozes masculinas da televisão, o jornalista e pivot da SIC Bento Rodrigues, que aqui interpreta de forma certeira as palavras de Bruno. Imperdível.

