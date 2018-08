Música, sensibilidade e poesia: a extraordinária vida de Phil Mendrix (1947-2018)

Filipe Mendes, mais conhecido por Phil Mendrix - “o nosso Jimi Hendrix” -, deu há três anos ao Expresso a sua última grande entrevista. Disponibilizada no podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”, a conversa errante com este guitarrista histórico do rock português (passou pelos Chinchilas, Roxigénio, Quarteto 1111 e Ena Pá 2000) arrancou ao ritmo dos seus acordes distorcidos e surpreendeu a cada minuto com a sensibilidade, humor, poesia e o sem fim de histórias e aventuras na estrada deste sonhador do rock que desejava um dia inaugurar um museu com o seu nome e as suas guitarras. Morreu esta segunda-feira. Tinha 70 anos

Logo nos primeiros minutos desta entrevista, Filipe recebe um inesperado telefonema que acaba por fazer parte da conversa. Mendrix é música, sensibilidade e poesia. Mesmo quando está apenas a desfiar as intensas memórias. Nesse ano de 2015 tinha celebrado os 50 anos de carreira, de amor à guitarra e recordou a sua existência vibrante e as aventuras na estrada com os Chinchilas, Roxigénio, Psico, Heavy Band, Irmãos Catita, Ena Pá 2000, Os Charruas, Phil Mendrix Band, entre tantas outras. A sua vida dava vários filmes e deu mesmo um documentário sobre a sua atribulada biografia que venceu o DOC Lisboa por votação do público. Esta é a história atribulada de um rocker, falecido esta segunda-feira aos 70 (tinha 67 quando deu esta entrevista), com muito para contar e que nunca deixou de sonhar. “Gostava de ter um museu com todas as coisas que tive. Roupas, automóveis, amplificadores antigos que tive, rádios, ai tanta coisa. E podia ser em Belém. Um pouco acima do Museu dos Coches”, ironizou. Este episódio do podcast “A Beleza das Pequenas Coisas” contou com música dos Budda Power Blues.