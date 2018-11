Palavra de autor #10 Manuel Alegre: O poeta que destrói poemas para ninguém publicar depois da sua morte

"Todos os Poemas são de Amor" de Manuel Alegre é uma antologia. Reúne poemas dispersos por outras obras, alguns bastante conhecidos, como "Trova do Amor Lusíada" ou "Nambuangongo meu Amor", e acrescenta-lhe vários inéditos, como é o caso de "Dança Com Ela", com que se inicia este décimo episódio de Palavra de Autor.

O livro editado recentemente pela D.Quixote foi também traduzido para espanhol, de modo a ser apresentado na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, que este ano têm como país convidado Portugal.

Em Palavra de Autor, Manuel Alegre lê alguns destes poemas, recua à infância lembrando que começou a dizer poemas quando nem sabia ler, em cima de uma cadeira, nas noites em que os pais cantavam fado; e fala do seu hábito de escrita, que nunca o abandonou, nem nos momentos em que exercia funções políticas de responsabilidade.

Manuel Alegre escolhe ainda o poema que gostaria de enviar numa nave espacial para ser descoberto daqui a dois mil anos, o primeiro poema que escreveu à mulher, ou aquele que assinalou o nascimento de um dos seus filhos.