Camané: “Aquilo que mais gostava era de cantar até morrer. Nos homens o fado envelhece melhor"

E, no final deste episódio, na rubrica "Toda a Gente Tem Uma História", podem ainda escutar não um, mas dois testemunhos de ouvintes num episódio especial que marca o fim desta temporada de conversas.

O primeiro que nos nos conta é o Pedro Isidro, de 43 anos, lisboeta, que viaja sempre que pode, mas não se considera um nómada porque diz ter raízes profundas em Lisboa, “de uma vida cheia de amizades e amores”. Ele é um viajante que não procura luxos, mas tem muitas vezes o luxo de viajar sem tempo (e sem muito dinheiro) sempre curioso pelas pessoas, pelas culturas e por novos destinos. Aos 10 anos já desenhava mapas da Europa, pintava bandeiras, memorizava todos os países europeus e respetivas capitais por ordem alfabética e tinha uma coleção de cromos das notas bancárias de todo o mundo. Aqui relata a sua viagem ao Paquistão, um país que o encantou e que está neste momento no seu top 5, ao lado do Tajiquistão, Geórgia, Arménia e Irão. A sua história é lida pelo radialista Diogo Beja, da Antena 3, que faz parelha com Joana Azevedo no podcast “Cada Um Sabe de Si”.

A segunda história é contada pelo Leonel Alegre, de 40 anos, que nasceu em Beja, cresceu em Évora e vive em Lisboa. Doutorado em Química, foi professor, investigador científico, apresentador de programas de televisão de divulgação científica e comunicador de ciência. Atualmente trabalha num estúdio de design, que entre outras coisas, desenha exposições para museus e espaços culturais. Ele relata-nos a sua recente viagem a São Tomé, a sua visita ao Ilhéu das Rolas e como um certo rapaz, o Peter, o fez questionar sobre a sua vida.

Este episódio especial conta ainda com uma participação especial do jornalista e pivot da Sic Bento Rodrigues. Mas o melhor é ouvirem.

Até breve e boas conversas!