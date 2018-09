Palavra de Autor #6 Joana Bértholo: “Quando esgotarmos a Terra vamos destruir Marte”

"Diálogos para o fim do mundo” é o título do seu primeiro livro. Mas também podia ser o nome do último romance, lançado este ano, e a que chamou Ecologia, projeção de um mundo assustador e totalitário, no qual as palavras passam a ser coisas pelas quais pagamos.



Joana Bértholo, nasceu em 1982, em Lisboa, e começou a publicar em 2005. A este primeiro romance, distinguido com vários prémios, seguiram-se “Havia – Histórias de coisas que havia e coisas que continuam a haver”, “O Lago do Avesso- Uma Hipótese Biográfica” e “Museu do Pensamento”, Melhor Livro Infanto-Juvenil de 2017, segundo a Sociedade Portuguesa de Autores. É licenciada em Design da Comunicação, doutorada em Estudos Culturais.



Viveu em vários lugares do planeta. Berlim, Gent, Buenos Aires, e passou longos períodos na estrada. À literatura acrescenta o teatro, outra das suas artes. Em novembro deste ano, estreará Quarto Minguante, no Teatro Dona Maria II, numa encenação de Álvaro Correia.



No sexto episódio de Palavra de Autor ouça leituras de excertos de “Ecologia", e uma conversa entre a jornalista Cristina Margato e a escritora Joana Bértholo.



Palavra de Autor, o podcast do Expresso sobre livros, é publicado à quarta-feira, de quinze em quinze dias. Um convidado do mundo das letras, escritor, poeta, ensaísta ou tradutor é chamado a palco para ler e falar de um livro.



Procure e subscreva o programa no SoundCloud, iTunes e através das aplicações para podcasts.

