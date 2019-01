“Tem sido constante e excelente a convergência de visões, de discursos e de sensibilidade”

Está Dito

Marcelo Rebelo de Sousa

Na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo dos chefes de missão, embaixadores e cônsules-gerais de Portugal, o Chefe de Estado destacou o “relevo do primeiro-ministro no xadrez europeu”, a “liderança do Eurogrupo” e a ”intensíssima e coordenada atividade externa” entre o Presidente da República, o primeiro-ministro e do ministro dos Negócios Estrangeiros como fatores que permitiram o reforço significativo da qualidade da política externa. TSF, 04/01/2019