Está Dito

Manuel Pinho

Antigo ministro da Economia do Governo de José Sócrates foi à comissão parlamentar de inquérito às rendas da energia e explicou aos deputados que tem “direito ao silêncio” sobre matérias que estão em investigação judicial, como alegados favorecimentos à EDP no processo de entrada em vigor dos contratos CMEC, bem como sobre as ligações ao BES. TSF, 21/12/2018