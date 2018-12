Está Dito

Marques Mendes

Para o comentador político José Sócrates e Rui Rio, “são gémeos siameses” na vontade de controlar a justiça e comunicação social, e diz que por isso não o surpreende “que venham do lado de Rui Rio” as propostas do PSD que visam mudar a composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Jornal de Negócios, 17/12/2018