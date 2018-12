“Um país rico não pode ter trabalhadores pobres”

Está Dito

Pedro Sánchez

O primeiro-ministro espanhol, anunciou a subida em 2019 do salário mínimo em 22%. Um aumento dos actuais 735,9 euros para os 900 euros faz parte de um acordo que o Executivo socialista espanhol assinou no início de outubro com o Podemos. Madrid avança com a medida através da aprovação de um decreto-lei e sem esperar pela discussão do projeto de lei do Orçamento para 2019 havendo dúvidas sobre se conseguirá ter a maioria necessária para que esta medida entre em vigor. TSF, 13/12/2018