Está Dito

Armando Vara

Depois de ter perdido o último recurso que apresentou, no Tribunal Constitucional (TC), o ex-ministro condenado a 5 anos de prisão efetiva no processo Face Oculta, por três crimes de tráfico de influência, diz que está inocente mas pronto para cumprir a pena. O antigo vice-presidente do BCP será o primeiro arguido do Face Oculta a cumprir a pena a que foi condenado. Observador, 27/11/2018