"Uma coisa óptima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo jornais portugueses”

Está Dito

Graça Fonseca

A resposta da ministra da Cultura, que tutela a comunicação social, surgiu depois de ter sido questionada sobre as touradas adotarem o uso de velcro, de forma a que seja evitado o sangue durante o espetáculo, conforme noticiou este sábado o semanário Expresso. A ministra da Cultura está no México para assistir à Feira Internacional do Livro e referiu ainda que só queria “falar de cultura portuguesa”. TSF, 26/11/2018