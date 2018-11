Está Dito

Angela Merkel

Num aguardado discurso em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, a chanceler alemã demonstrou estar em sintonia com o presidente francês, Emmanuel Macron no apoio à criação de uma força militar europeia, de um “complemento à NATO”, para “mostrar ao mundo que nunca mais haverá guerra na Europa”. Público, 14/011/2018