“No fundo o Estado está a fazer política social à custa das empresas”

Está Dito

Cabaço Martins

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) garante que as empresas privadas de autocarros deixarão de vender em Dezembro os passes com desconto para estudantes, se Governo não pagar aquilo a que se comprometeu pelos descontos que impôs nos passes 4-18 e sub23. A ameaça envolve dezenas de empresas como, a Rodoviária de Lisboa, a Vimeca, TST, Barraqueiro, Scotturb, EVA, Rodoviária do Alentejo, Mafrense, Resende ou Gondomarense. O presidente da Associação garante que a dívida já vai em 13 milhões. TSF, 13/11/2018