Está Dito

Luís Montenegro

O social-democrata considera que o caso das faltas do deputado e secretário-geral do PSD José Silvano está a prejudicar o partido, diz estar preocupado com o partido, considera que se “as eleições legislativas fossem hoje” o PSD “não venceria”, e que dúvidas que “tivesse sequer um resultado honroso”. TSF online, 09/11/2018