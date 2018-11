Está Dito

Manuel Alegre

O ex-candidato presidencial manifestou-se muito incomodado com a posição defendida pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, que admitiu debater a redução do IVA sobre as entradas em alguns espetáculos culturais, deixando de fora a tauromaquia, por considerar que esta é uma questão “de civilização”. Público online, 02/11/2018