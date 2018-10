Está Dito

Luis Filipe Vieira

Em entrevista à TVI a poucos dias de completar 15 anos na liderança do Sport Lisboa e Benfica, o presidente do clube diz que sempre defendeu “a verdade desportiva” e garante que “tudo o que o Benfica ganhou foi dentro de campo e com muito suor” Jornal de Notícias online, 31/10/2018