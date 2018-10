“Há um conflito de interesses entre o que é a disciplina partidária e o dever de consciência”

Está Dito

Helena Roseta

A deputada independente do PS, apresentou a sua demissão do cargo de coordenadora do grupo de trabalho parlamentar sobre habitação. A também presidente da Assembleia Municipal de Lisboa critica o Partido Socialista por ainda não ter agendado a discussão da lei de bases da habitação, e revela que bate com a porta devido à decisão dos deputados do PS pedirem o adiamento da votação das propostas relativas ao arrendamento acessível e à redução do IRS para senhorios. TSF online, 24/10/2018