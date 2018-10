Está Dito

Jair Bolsonaro

O ex-capitão do Exército, candidato de extrema-direita e o grande favorito na segunda volta das presidenciais presidenciais no Brasil, dirigindo-se a apoiantes que se manifestavam em São Paulo, atacou os seus adversários políticos através de uma mensagem em vídeo, que foi transmitida em direto a partir da sua casa no Rio de Janeiro. TSF online, 23/10/2018