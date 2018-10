“Se queria influenciar o ministro marcava uma reunião com ele e ia falar ao gabinete. Agora só precisa que ele chegue a casa”

Está Dito

João Paulo Batalha

O presidente da Associação Transparência e Integridade (ATI) considera que existe um conflito de interesses no facto de o novo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, ser casado com a presidente-executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), e que “não é natural ter a presidente executiva da associação que faz o lobby do setor hoteleiro casada com o ministro responsável por definir as políticas de turismo”, o que “nos termos do famoso código de conduta do Governo, devia ser prevenido e evitado”. Observador, 19/10/2018