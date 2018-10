“Deixem-nos trabalhar!”

Está Dito

Teresa Morais

Em artigo de opinião, a antiga vice-presidente do PSD acusou a direcção de Rio de vetar intervenções de deputados que estão com vontade de trabalhar, lamenta que o maior grupo parlamentar português tenha a maioria dos parlamentares arredados do debate político, garante que há gente silenciada e impedida de exercer o mandato, e realça que nem mesmo os esforços do líder da bancada parlamentar, Fernando Negrão, conseguem furar o bloqueio da direção. Público, 12/10/2018