“Portugal devia ter vergonha de não ser um país de topo mundial”

Está Dito

Steen Jakobsen

Em entrevista, o economista-chefe e chief investment officer do banco dinamarquês Saxo Bank diz que o Portugal tirou partido de uma conjugação “sortuda” de factores para economia crescer o que cresceu, mas que se fez pouco “para reduzir as vulnerabilidades” e que o Governo reclama os louros de algo a que foi totalmente alheio. Reitera que Portugal devia ser um dos países mais prósperos da Europa porque que os “portugueses são laboriosos, adaptáveis”, e que para além do sol e do “turismo, têm um bom nível de inglês e o português é uma das línguas mais faladas em todo o mundo” Observador, 09/10/2018