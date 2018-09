“Todos sabemos que quem nomeia a Procuradora-Geral da República são os presidentes. Não são os Governos”

Está Dito

Marcelo Rebelo de Sousa

Depois do ex-presidente da República, Cavaco Silva, classificar a decisão de não reconduzir Joana Marques Vidal no cargo de Procuradora-Geral da República como "a mais estranha da Geringonça", em resposta aos jornalistas, o Presidente da República Sousa sublinhou que neste caso, a última palavra é do Presidente da República e não do Governo e que, o que o “Presidente Cavaco Silva, no fundo, disse” foi que “era a mais estranha decisão do meu mandato." TSF online, 28/09/2018