“O PS tem um problema: não só não se liberta dos constrangimentos, como até lhe pula o pezinho para a dança”

Está Dito

Jerónimo de Sousa

O secretário-geral do PCP acusou os socialistas de preferirem a convergência com a direita em diversas matérias estruturantes da sociedade portuguesa, como o processo Banif, ou os casos recentes da legislação laboral e da descentralização, mas lembrou as conquistas alcançadas nos últimos anos e reafirmou o empenho do PCP numa estratégia de convergência com o partido do Governo para evitar o regresso a um novo governo do PSD e do CDS. Observador, 04/09/2018