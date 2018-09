Está Dito

Marisa Matias, eurodeputada

Durante o seu discurso no Fórum Socialismo, a rentrée política do Bloco de Esquerda (BE), a proposito das declarações do Ministro das Finanças, Mário Centeno sobre a saída da Grécia do seu terceiro programa de ajustamento financeiro. Observador, 03/09/2018