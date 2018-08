“Não vamos estar mais um ano em compromissos e textos. Já demos para esse peditório”

Está Dito

Mário Nogueira

Reagindo às declarações do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que diz estarem reunidas as condições para o arranque do ano letivo com “tranquilidade e normalidade”, o secretário-geral da Fenprof, frisa que “começar o ano escolar não é apenas o abrir das portas das escolas” mas saber em que condições vão abrir. Lembrando que há várias medidas em falta, os sindicatos avisam que já há protestos agendados. Jornal i, 31/08/2018