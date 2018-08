Está Dito

Fernado Pimenta

Um dia depois de ter conquistado duas medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Canoagem, o atleta de 29 anos, foi homenageado pela autarquia de Ponte de Lima, a sua terra natal, e sonha agora com a medalha olímpica em 2020. Correio da Manhã, 28/08/2018