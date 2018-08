“O primeiro-ministro vive no país das maravilhas, não vive no país real”

Está Dito

Assunção Cristas

Em declarações aos jornalistas, ontem, antes de participar na procissão da Nossa Senhora dos Navegantes em Cascais, a presidente do CDS-PP, referindo-se ao discurso de António Costa na 'rentrée' socialista, criticou as medidas anunciadas pelo chefe do Governo para o Orçamento do Estado de 2019, que diz terem sido feitas a pensar em determinados “nichos eleitorais” e que não viu “nenhuma alternativa de futuro para o país”. Jornal de Notícias, 27/08/2018