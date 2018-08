“Não vamos desistir desta ideia”

Está Dito

Telmo Correia

Insistindo na antecipação da reunião extraordinária da comissão permanente, marcada para 6 de setembro, para debater a situação da ferrovia por considerar estar-se perante uma “situação urgente e dramática” o vice-presidente do CDS, em declarações aos jornalistas no parlamento, atacou o PS pelo comboio especial que irá utilizar para levar os seus militantes à Festa de Verão em Caminha dizendo que “é normal e natural que quem tem comboios especiais, não sei se com 'catering' ou sem, provavelmente, com ar condicionado, não esteja preocupado com a situação dos portugueses”. Jornal de Notícias, 24/08/2018