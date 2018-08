“Será um completo disparate e um erro que vai custar muito caro ao país.”

Está Dito

José Silvano

O secretário-geral do PSD contesta a iniciativa do Governo em avançar com uma proposta de lei no início da próxima sessão legislativa do Parlamento para rever o mapa das freguesias, permitindo a reversão de autarquias extintas. Defende a reforma “consolidada” do ex-ministro Miguel Relvas e só vê duas justificações para esta iniciativa: “fazer mais um jeito ao PCP e ao BE” ou motivações “eleitoralistas”. Jornal de Notícias, 22/08/2018