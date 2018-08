“As feridas nunca prescrevem”

Está Dito

Papa Francisco

Na sequência do relatório judicial divulgado a semana passada sobre os abusos sexuais cometidos no seio da Igreja Católica na Pensilvânia (EUA) nos últimos 70 anos, o Sumo Pontífice adoptou uma postura inédita, numa carta aberta, tornada pública ontem, em que admite “vergonha e arrependimento” pela forma como a instituição lidou com estes crimes e reconhece que “nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado”. Público, 21/08/2018