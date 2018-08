“Não será por eliminar os mais velhos que se vai dar lugar aos mais jovens”

Está Dito

Sobre a intenção do Governo avançar com a apresentação de um projecto de lei no início da próxima sessão legislativa para acabar com a reforma obrigatória aos 70 anos, o médico cirurgião, ainda no activo, apesar de operar cada vez menos, considera que a aposentação aos 70 anos deveria ser opcional e não compreende que deva existir idade estipulada para a reforma. É uma das personalidades que mais se têm batido contra esta barreira etária. Público, 16/08/2018