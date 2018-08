“Por um lado, dizem ser nosso parceiro estratégico e, por outro, dão-nos tiros nos pés?”

Está Dito

Recep Tayyip Erdogan

O Presidente da Turquia acusou os Estados Unidos de “conspiração” para desvalorizar a moeda turca. A Turquia e os Estados Unidos, parceiros na NATO, atravessam uma crise diplomática, acentuada pela desvalorização da lira turca, que perdeu 25% do seu valor desde o início do mês, e 40% desde o início do ano. A situação agravou-se com o anúncio, pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de que autorizou a duplicação das taxas às importações de aço e alumínio da Turquia. TSF online, 14/08/2018