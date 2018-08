Está Dito

Henrique Neto

Em entrevista, o antigo deputado do PS defende que os portugueses vivem uma ilusão, diz que António Costa cuja estratégia “ é estar no poder”, governa com “dois ou três amigos” e que não tem capacidade para fazer as reformas que o país precisa. Prevê que o PS não consiga a maioria absoluta e repita a aliança com os partidos de esquerda, porque Rui Rio não tem “ideias alternativas à geringonça”. i, 07/08/2018