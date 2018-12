Teoria da História

A alma de um lugar deve também ser buscada nas bancas dos alfarrábios, nos depósitos dos antiquários e nos mercados. Aí percebemos que a história é um amontoado de precários vestígios destinados à passagem, à dispersão e ao resgate. A história captura-se (ou dá-nos a ilusão de deixar-se capturar) nessas fileiras empoeiradas de livros que pertenceram a alguém; nos objetos exaustos, mas que relatam ainda uma intimidade; nos papéis em desordem que misturam cartas íntimas e burocráticos recibos, imagens, avulsos domínios e fantasmagorias. É que nós humanos morremos mais do que uma vez. À nossa morte soma-se essa outra que ocorre quando as casas se esvaziam, as bibliotecas se encaixotam, as gavetas são reviradas do avesso sem pudor, pois a vida tem uma ânsia de recomeçar de novo já sem nós. Aquilo que deixamos são cinzas, resíduos, farrapos, registos indecifráveis, anotações e despojos que estão sempre a um passo de ser reinterpretados como tesouros ou como lixo, de que é preciso livrar-se.

