De que lado está o coração?

Há um intrigante dito rabínico que diz isto: “O homem insensato tem o coração colocado no seu lado esquerdo, enquanto que o sábio o conserva no lado direito.” Parece que estamos a entrar num árduo quebra-cabeças, verdade? É que, obviamente, temos todos o coração no lado esquerdo. Que significa então a máxima hebraica? Pretenderá afirmar que estamos condenados à condição de estultos e que entre os filhos do homem não há um que seja sábio, um único sequer? Mas um niilismo assim radical não é bem a forma de proceder da sabedoria rabínica (e da sabedoria em geral).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)